Джанашия: зачем Кокорин говорит такие вещи об РПЛ? У нас много хороших пацанов!

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о резонансном интервью с футболистом кипрского «Ариса» Александром Кокориным в подкасте Фёдора Смолова. В числе прочего Кокорин назвал «говном» чемпионат России.

«Зачем Кокорин говорит такие вещи об РПЛ? У нас много хороших пацанов! Я ездил на матчи молодёжных команд — там отлично играют ребята 18-19 лет. У нас всё развивается», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

33-летний Александр Кокорин выступает в кипрском «Арисе» с 2022 года. Он подписал полноценный контракт с клубом в 2024 году. Ранее он играл за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».