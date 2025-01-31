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Джанашия: зачем Кокорин говорит такие вещи об РПЛ? У нас много хороших пацанов!

Джанашия: зачем Кокорин говорит такие вещи об РПЛ? У нас много хороших пацанов!
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Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия высказался о резонансном интервью с футболистом кипрского «Ариса» Александром Кокориным в подкасте Фёдора Смолова. В числе прочего Кокорин назвал «говном» чемпионат России.

«Зачем Кокорин говорит такие вещи об РПЛ? У нас много хороших пацанов! Я ездил на матчи молодёжных команд — там отлично играют ребята 18-19 лет. У нас всё развивается», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

33-летний Александр Кокорин выступает в кипрском «Арисе» с 2022 года. Он подписал полноценный контракт с клубом в 2024 году. Ранее он играл за «Арис» на правах аренды из итальянской «Фиорентины».

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