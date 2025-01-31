Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Консейсау могут уволить из «Милана» спустя месяц из-за напряжения в раздевалке — источник

Консейсау могут уволить из «Милана» спустя месяц из-за напряжения в раздевалке — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау может быть отправлен в отставку из-за напряжённой атмосферы в раздевалке, возникшей при его руководстве, о чём сообщает Milanpress со ссылкой на Tuttosport. Напомним, 50-летний тренер возглавил итальянский гранд в конце декабря 2024 года.

По информации источника, жёсткий поход португальского специалиста к работе позволил повысить концентрацию футболистов «россонери», но при этом испортил амтосферу в команде. Ранее у Консейсау произошла стычка на поле с защитником «Милана» Давиде Калабрией. Подчёркивается, что нападающий Альваро Мората захотел покинуть клуб также из-за конфликта с Консейсау. Руководство «Милана» уже провело встречу с тренером с целью урегулировать эту ситуацию.

Португальский специалист может быть уволен после матча 23-го тура чемпионата Италии с «Интером», который состоится 2 февраля.

Материалы по теме
Стало известно, как Златан Ибрагимович помог разрешить конфликт Консейсау и Калабрии

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android