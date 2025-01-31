Консейсау могут уволить из «Милана» спустя месяц из-за напряжения в раздевалке — источник

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау может быть отправлен в отставку из-за напряжённой атмосферы в раздевалке, возникшей при его руководстве, о чём сообщает Milanpress со ссылкой на Tuttosport. Напомним, 50-летний тренер возглавил итальянский гранд в конце декабря 2024 года.

По информации источника, жёсткий поход португальского специалиста к работе позволил повысить концентрацию футболистов «россонери», но при этом испортил амтосферу в команде. Ранее у Консейсау произошла стычка на поле с защитником «Милана» Давиде Калабрией. Подчёркивается, что нападающий Альваро Мората захотел покинуть клуб также из-за конфликта с Консейсау. Руководство «Милана» уже провело встречу с тренером с целью урегулировать эту ситуацию.

Португальский специалист может быть уволен после матча 23-го тура чемпионата Италии с «Интером», который состоится 2 февраля.

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