«Крылья Советов» сыграли вничью с «Черноморцем» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на поле спортивного центра отеля «Титаник Мардан» в Анталии (Турция). Итоговый результат — 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск, Россия
0:1 Стежко – 4' 1:1 Гарре – 13'
На четвёртой минуте счёт открыл защитник «Черноморца» Виталий Стежко. На 13-й минуте ответный мяч «Крыльев Советов» забил нападающий Бенхамин Гарре.
«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Черноморец» находится на пятом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 36 очков за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика» (45).
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