«Крылья Советов» сыграли вничью с «Черноморцем» в контрольном матче

Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на поле спортивного центра отеля «Титаник Мардан» в Анталии (Турция). Итоговый результат — 1:1.

На четвёртой минуте счёт открыл защитник «Черноморца» Виталий Стежко. На 13-й минуте ответный мяч «Крыльев Советов» забил нападающий Бенхамин Гарре.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Черноморец» находится на пятом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 36 очков за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика» (45).