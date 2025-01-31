Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Черноморцем» в контрольном матче

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Черноморцем» в контрольном матче
Комментарии

Завершился контрольный матч, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на поле спортивного центра отеля «Титаник Мардан» в Анталии (Турция). Итоговый результат — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск, Россия
0:1 Стежко – 4'     1:1 Гарре – 13'    

На четвёртой минуте счёт открыл защитник «Черноморца» Виталий Стежко. На 13-й минуте ответный мяч «Крыльев Советов» забил нападающий Бенхамин Гарре.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 18 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Черноморец» находится на пятом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 36 очков за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика» (45).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android