«Рубин» победил «Торпедо» в контрольной игре

Завершился контрольный матч, в котором встречались казанский «Рубин» и московское «Торпедо». Команды играли на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция). «Рубин» одержал победу со счётом 2:0.

На 48-й минуте отличился полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа. На 77-й минуте второй мяч казанцев забил полузащитник Богдан Йочич.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика» (45).