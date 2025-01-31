«Рубин» победил «Торпедо» в контрольной игре
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Завершился контрольный матч, в котором встречались казанский «Рубин» и московское «Торпедо». Команды играли на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция). «Рубин» одержал победу со счётом 2:0.
На 48-й минуте отличился полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа. На 77-й минуте второй мяч казанцев забил полузащитник Богдан Йочич.
«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Торпедо» находится на втором месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика» (45).
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