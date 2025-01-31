ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ

Сегодня, 31 января, состоится второй матч Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Павел Кукуян. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Стартовые составы играющих команд:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Мойзес, Абдулкадыров, Дивеев, Зделар, Обляков, Пьянич, Файзуллаев, Гуарирапа, Койта.

«Ростов»: Одоевский, Сако, Вахания, Осипенко, Радченко, Мохеби, Щетинин, Глебов, Комаров, Роналдо, Комличенко.