Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» отказался продавать Уэсли в «Зенит» за € 25 млн — Вене Касагранде

«Фламенго» отказался продавать Уэсли в «Зенит» за € 25 млн — Вене Касагранде
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский «Фламенго» отказался продавать правого защитника Уэсли Франса в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб хочет сохранить защитника до клубного чемпионата мира в США, который пройдёт летом текущего года.

В сезоне-2024 Уэсли сыграл за «Фламенго» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 9 млн.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

Материалы по теме
Агент Ваньи Дркушича рассказал, когда защитник присоединится к «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android