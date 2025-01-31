«Фламенго» отказался продавать Уэсли в «Зенит» за € 25 млн — Вене Касагранде

Бразильский «Фламенго» отказался продавать правого защитника Уэсли Франса в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бразильский клуб хочет сохранить защитника до клубного чемпионата мира в США, который пройдёт летом текущего года.

В сезоне-2024 Уэсли сыграл за «Фламенго» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 9 млн.

После 18 туров РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, набрав 39 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сыграют с московским ЦСКА. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.