Игрок «СКА-Ростов» Денисов — о подписании Тошича: трепещите, соперники!

Защитник «СКА-Ростов» Виталий Денисов высказался об информации о переходе экс-нападающего московского ЦСКА Зорана Тошича в медийный клуб.

«Тошич — хорошее усиление для «СКА-Ростов». Когда я подписывал контракт, слышал о том, что готовится громкий трансфер. Но конкретно про Тошича не знал. Пока Зорана лично не видел, не общались. Теперь у нас собирается целая группа бывших армейцев: я, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин и Зоран Тошич. Может, будет какой-нибудь тимбилдинг. Однако собраться-то можно, но играть теперь надо так же легендарно. Если Тошич в хорошей форме, это вообще замечательно. Трепещите, соперники!» — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.