Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «СКА-Ростов» Денисов — о подписании Тошича: трепещите, соперники!

Игрок «СКА-Ростов» Денисов — о подписании Тошича: трепещите, соперники!
Зоран Тошич
Комментарии

Защитник «СКА-Ростов» Виталий Денисов высказался об информации о переходе экс-нападающего московского ЦСКА Зорана Тошича в медийный клуб.

«Тошич — хорошее усиление для «СКА-Ростов». Когда я подписывал контракт, слышал о том, что готовится громкий трансфер. Но конкретно про Тошича не знал. Пока Зорана лично не видел, не общались. Теперь у нас собирается целая группа бывших армейцев: я, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин и Зоран Тошич. Может, будет какой-нибудь тимбилдинг. Однако собраться-то можно, но играть теперь надо так же легендарно. Если Тошич в хорошей форме, это вообще замечательно. Трепещите, соперники!» — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Экс-игрок ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» Зоран Тошич станет футболистом медийного «СКА-Ростов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android