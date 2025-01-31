Сергей Юран может возглавить сборную Армении — источник

Российский специалист Сергей Юран может стать главным тренером национальной команды Армении. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, в Федерации футбола Армении рассматривают кандидатуру 55-летнего специалиста на пост главного тренера сборной.

На данный момент временно исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Армении является Сурен Чахалян.

За свою тренерскую карьеру Юран возглавлял «Пари Нижний Новгород», подмосковные «Химки», «СКА-Хабаровск», калининградскую «Балтику», ярославский «Шинник» и «Динамо» Ставрополь.

Национальная команда Армении занимает 100-е место в рейтинге ФИФА.