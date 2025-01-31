«Химки» проиграли «СКА-Хабаровск» в контрольном матче, пропустив на 89-й минуте
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Завершился контрольный матч, в котором встречались подмосковные «Химки» и «СКА-Хабаровск». Команды играли в Белеке (Турция). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 3:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 января 2025, пятница. 17:30 МСК
Химки
Химки, Россия
Окончен
2 : 3
СКА-Хабаровск
Хабаровск, Россия
1:0 Мехия – 7' 1:1 Симонян – 31' 1:2 Симонян – 39' 2:2 Заболотный – 70' 2:3 Гаглоев – 89'
В составе «Химок» отличились Роберт Мехия и Антон Заболотный. За «СКА-Хабаровск» дубль оформил Артём Симонян, ещё один мяч на счету Александра Гаглоева.
«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «СКА-Хабаровск» находится на восьмом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 29 очков за 21 игру. На первом — калининградская «Балтика» (45).
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