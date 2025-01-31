«Ахмат» разгромил болгарский «Септември» в товарищеском матче
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Завершился клубный товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и софийский «Септември» (Болгария). «Ахмат» разгромил «Септември» со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Окончен
3 : 0
Септември
София, Болгария
1:0 Самородов – 37' 2:0 Садулаев – 40' 3:0 Гандри – 53'
За «Ахмат» отличились Максим Самородов, Лечи Садулаев (с пенальти), Надер Гандри (с пенальти) — 3:0.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Септември» после 19 игр чемпионата Болгарии занимает 12-е место.
3 февраля «Ахмат» сыграет товарищеский матч с тульским «Арсеналом», 8 февраля – с красноярским «Енисеем», 16 февраля – с махачкалинским «Динамо».
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