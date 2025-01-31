«Ахмат» разгромил болгарский «Септември» в товарищеском матче

Завершился клубный товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и софийский «Септември» (Болгария). «Ахмат» разгромил «Септември» со счётом 3:0.

За «Ахмат» отличились Максим Самородов, Лечи Садулаев (с пенальти), Надер Гандри (с пенальти) — 3:0.

После 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Септември» после 19 игр чемпионата Болгарии занимает 12-е место.

3 февраля «Ахмат» сыграет товарищеский матч с тульским «Арсеналом», 8 февраля – с красноярским «Енисеем», 16 февраля – с махачкалинским «Динамо».