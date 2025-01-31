Переговоры «Барселоны» с Рашфордом зашли в тупик, игрок интересен «Астон Вилле» — Моретто

Переговоры между «Барселоной» и крайним нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом зашли в тупик. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, каталонский клуб близок к тому, чтобы отказаться от участия в торгах по 27-летнему футболисту. При этом интерес к Рашфорду проявляет «Астон Вилла».

Ранее в СМИ появлялись сведения, что английский нападающий ставит в приоритет переход в «Барселону» и отклоняет предложения от других клубов ради этого.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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