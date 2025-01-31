«Локомотив» объявил, что «Аль-Иттихад» выкупил права на Митая

Албанский защитник Марио Митай стал игроком саудовского «Аль-Иттихада» на полноценной основе. Об этом сообщил официальный сайт московского «Локомотива».

Ранее футболист выступал за «Аль-Иттихад» на правах аренды.

«Саудовский «Аль-Иттихад» воспользовался опцией выкупа находящегося в аренде албанского защитника Марио Митая.

Митай перешёл в стан железнодорожников в августе 2022 года, провёл за клуб 49 матчей и оформил две голевые передачи.

«Локомотив» благодарит Марио за выступление в составе нашей команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 21-летний Марио Митай провёл 12 матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи.