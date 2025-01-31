Кечинов: Малком однозначно усилит «Зенит», это футболист очень высокого уровня

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о потенциальном возвращении нападающего Малкома в «Зенит».

«Такой футболист, как Малком, нужен любой команде. Он был лидером и ключевым игроком в «Зените». Не знаю, в каком сейчас он находится состоянии, но, если он вернётся, это однозначно будет усиление для питерцев. У Малкома очень высокий уровень», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Летом 2023 года бразильский футболист перешёл из «Зенита» в саудовский «Аль-Хиляль». Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 года.

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