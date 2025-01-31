Анчелотти ответил, ждать ли от «Реала» новых подписаний зимой

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, намерен ли «Королевский клуб» осуществлять трансферы нынешней зимой.

«Я ничего не подтверждаю и не отрицаю. Очень признателен, что вы [журналисты] не задаёте много вопросов об этом. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие дни», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, после 21 тура испанской Примеры «Реал» набрал 49 очков и на текущий момент занимает первое место, опережая ближайшего преследователя в лице мадридского «Атлетико» на четыре очка. В следующем туре «Королевский клуб» встретится с «Эспаньолом». Игра состоится 1 февраля.

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