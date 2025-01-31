Экс-вратарь ЦСКА Тяпушкин: рад, что у Помазуна появился вариант возобновить карьеру

Бывший вратарь московского ЦСКА Дмитрий Тяпушкин высказался о возможном переходе голкипера армейцев Ильи Помазуна в столичный «Спартак». Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере.

«Понятно, что Помазун долгое время был без игровой практики, но в этом нет ничего страшного. Всё можно восстановить при правильной работе, тем более игровые навыки никуда не делись. Я рад, что у Илюхи появился вариант возобновить свою карьеру, ведь он долго был отодвинут от команды и работы. Это всегда переносится очень болезненно. Думаю, Илья справится с этой ситуацией — у него хороший возраст. Он прошёл неприятный момент в своей вратарской судьбе и жизни, а если он действительно подписал контракт со «Спартаком», это прекрасно. Помазун — хороший вратарь, который доказал всё вызовом в сборную России.

Думаю, что этот трансфер из ЦСКА в «Спартак» будет менее критикуемым. Понятно, что Помазун находился в основной обойме армейцев, но он не внёс значительного вклада в игру команды. В своё время я ушёл из «Спартака» в ЦСКА, и это не было столь болезненно — всё было просто», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.