«Сантос» объявил о возращении Неймара в клуб спустя 12 лет

«Сантос» в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) объявил о возвращении нападающего Неймара в клуб, выпускником академии которого он является.

Бразильский клуб опубликовал ролик, в котором 32-летний футболист говорит о радости вновь выступать за чёрно-белых. Также Неймар заявил, что намерен чтить наследие бывшего нападающего «Сантоса» Пеле.

Неймар выступал в составе взрослой команды «Сантоса» с 2009 по 2013 год. За этот период он принял участие в 225 матчах во всех турнирах, в которых отметился 136 голами и 64 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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