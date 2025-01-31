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Хаджи: Помазун составлял хорошую конкуренцию Акинфееву, а у Максименко регулярные ошибки

Хаджи: Помазун составлял хорошую конкуренцию Акинфееву, а у Максименко регулярные ошибки
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Бывший генеральный директор московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о возможном переходе в клуб голкипера столичного ЦСКА Ильи Помазуна. Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере.

«Помазун — вратарь хорошего класса. «Спартак» отпустил Селихова, первому вратарю нужна помощь. Возраст у Ильи нормальный. В любом случае «Спартак» ничего не потеряет с приходом Помазуна, он опытный вратарь, мне нравилось, как он играл.

Если Помазун окажет хорошую конкуренцию Максименко, то Александр перестанет делать регулярные ошибки. Иногда у него бывает такое мальчишечье баловство. А так получится серьёзнее — всё-таки за спиной будет опытный вратарь. Илья составлял конкуренцию Акинфееву, но Игорь — неприкосновенный, даже если ошибается. Думаю, Максименко поймёт переход Помазуна правильно и без обид», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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