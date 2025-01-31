«Ахмат» отдал бразильского нападающего Кардосо в аренду китайскому «Хэнань»

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Форвард Фелиппе Кардосо на правах аренды перебрался из грозненского «Ахмата» в китайский «Хэнань». Об этом сообщает пресс-служба «Ахмата».

Аренда рассчитана до конца 2025 года.

Кардосо выступал за «Ахмат» с лета минувшего года. Он сыграл за грозненскую команду 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Ахматом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 900 тыс.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем туре подопечные Сергея Ташуева сыграют с казанским «Рубином». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.