Левандовскому нужно сыграть ещё 7 матчей для продления контракта до 2026 года — Sport.es

36-летнему нападающему «Барселоны» Роберту Левандовскому осталось провести семь матчей в нынешнем сезоне, чтобы его контракт был автоматически продлён до лета 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в трудовом соглашении польского футболиста, как и у защитника сине-гранатовых Иньиго Мартинеса, указано, что оно подлежит автоматической пролонгации в случае участия игроков в 60% встреч за «Барселону». Подчёркивается, что в каталонском клубе продолжают считать 36-летнего нападающего важной частью их спортивного проекта.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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