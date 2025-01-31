Зоран Тошич стал игроком медийного «СКА-Ростов»

Бывший правый вингер сборной Сербии Зоран Тошич перешёл в медийный «СКА-Ростов». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

Зоран Тошич и Василий Вакуленко Фото: пресс-служба ФК «СКА-Ростов»

Напомним, 37-летний вингер завершил профессиональную игровую карьеру в сентябре 2024 года. Тошич выступал за московский ЦСКА, английский «Манчестер Юнайтед», сербский «Партизан», немецкий «Кёльн», казахстанский «Тобол», греческую «Ламию» и другие команды.

«СКА-Ростов» является серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года, обладателем Кубка страны 1981 года. В сезоне-2023 выступал в группе «Золото» дивизиона «Б» Второй лиги. Лишился профессионального статуса по решению владельца клуба Василия Вакуленко (Басты), который 25 января 2024 года заявил о переходе команды в Медиалигу.