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Экс-вратарь «Спартака» Тяпушкин: Селихову уже 30 лет — хочет играть и приносить пользу

Экс-вратарь «Спартака» Тяпушкин: Селихову уже 30 лет — хочет играть и приносить пользу
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Бывший вратарь московского «Спартака» Дмитрий Тяпушкин высказался об уходе из клуба голкипера Александра Селихова. «Спартак» объявил о расторжении контракта с футболистом 22 января.

«Конечно, конкуренция между Максименко и Селиховым в «Спартаке» шла на пользу обоим. Саше уже 30 лет, поэтому в таком возрасте он хочет играть и приносить пользу. Это прекрасный возраст — самый расцвет. У него всё есть: умение и опыт. Он хочет доказать, что стоит определённого уровня. Наверняка он уже определился с командой. Я слышал из СМИ о «Ростове» и зарубежных клубах», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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