«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» в матче Про-Лиги
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Завершился матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Охдуд». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эд-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марианом Барбу (Румыния). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 4:0.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
31 января 2025, пятница. 18:15 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
4 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Сезар – 4' 2:0 Милинкович-Савич – 43' 3:0 Леонардо – 45+2' 4:0 Леонардо – 55'
В составе победителей отличились Кайо Сезар, Сергей Милинкович-Савич и Маркос Леонардо (дважды).
«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала 46 очков после 18 матчей. «Аль-Охдуд» находится на 14-й строчке, заработав 15 очков.
Ранее «Аль-Фейха» и «Аль-Таавун» сыграли вничью со счётом 0:0.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 18-й тур
31 января 2025, пятница. 16:45 МСК
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
Окончен
0 : 0
Аль-Таавун
Бурайда
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