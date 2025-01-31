«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Охдуд» в матче Про-Лиги

Завершился матч 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Охдуд». Команды играли на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» в Эд-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Марианом Барбу (Румыния). «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 4:0.

В составе победителей отличились Кайо Сезар, Сергей Милинкович-Савич и Маркос Леонардо (дважды).

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025. Команда набрала 46 очков после 18 матчей. «Аль-Охдуд» находится на 14-й строчке, заработав 15 очков.

Ранее «Аль-Фейха» и «Аль-Таавун» сыграли вничью со счётом 0:0.