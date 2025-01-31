Андрей Чернышов объяснил, при каких условиях Помазун может стать первым номером «Спартака»

Российский тренер Андрей Чернышов высказался о возможном переходе голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в столичный «Спартак». Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере.

«Если говорить про возможный переход Помазуна в «Спартак», то в команде, которая борется за высокие места, нужно два или три вратаря, чтобы у тренера был выбор. Во всех сильнейших чемпионатах в каждой команде есть два, а иногда и третий опытный вратарь. Без хорошей вратарской базы сложно претендовать на высокие места. У вратарей бывают спады, травмы, поэтому второй вратарь должен быть не ниже уровнем, чем первый. Помазун — достойное приобретение.

Как тренер могу сказать, что хорошие специалисты не смотрят на то, кто был лучшим в прошлом. Кто лучше на тренировках на данный момент, тот и будет играть. Если Помазун будет выглядеть сильнее на тренировках, контрольных матчах, получит шансы в чемпионате, а там выступит достойно, то может так оказаться, что он станет вратарём номер один в «Спартаке», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.