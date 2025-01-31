Орнштейн: Рашфорда нужно убедить в переходе в «Астон Виллу», он хотел играть в «Барселоне»

«Астон Вилла» проявляет интерес к 27-летнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду и рассматривает возможность с его арендой. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский футболист хотел перейти в «Барселону», но также готов остаться в «Манчестер Юнайтед», по этой причине его необходимо убедить в целесообразности игры за «Астон Виллу». Подчёркивается, что бирмингемский клуб ведёт переговоры по Рашфорду из-за личной просьбы главного тренера команды Унаи Эмери.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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