Экс-переводчик «Динамо» Москва и агент ФИФА Гильерме Рейс высказался о продолжении карьеры бывшего форварда московского ЦСКА Вагнера Лава, выступающего за «Аваи» из бразильской Серии B.

– Не могу не спросить про Вагнера. Легенде ЦСКА 40 лет, он по-прежнему не планирует завершать карьеру. Когда вы работали в российском футболе, вы могли себе представить, что Лав будет столько лет играть на высоком уровне?

– Не мог. И дело не в том, что он любил гулять, не в этом дело. В Бразилии один из ста футболистов играет до 40 лет, и Вагнер — один из них. Не каждому дано столько лет играть в футбол. Иногда общаемся с ним. Он играет за «Аваи», но, скажем так, уже завершает карьеру. Он совсем не забивает голов за эту команду. Год или два — и пенсия неизбежна.

– Кого бы вы могли порекомендовать российским клубам из чемпионата Бразилии?

– У «Сан-Паулу» есть 10-й номер – Матеус Алвес. Сейчас очень выгодно покупать клуб как акционерное футбольное общество, брать составы до 15 лет, до 17 и до 21 года. Содержать такую команду совсем недорого, но отдача будет быстрая, — приводит слова Рейса Metaratings.

В составе ЦСКА Лав сыграл 259 матчей, в которых отметился 124 забитыми мячами и 53 результативными передачами.