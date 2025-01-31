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Руслан Нигматуллин: в Питере Малкому было веселее, чем в Саудовской Аравии

Руслан Нигматуллин: в Питере Малкому было веселее, чем в Саудовской Аравии
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном возвращении нападающего Малкома из саудовского «Аль-Хиляля» в российский «Зенит». Ранее появилась информация, что Малком хочет вернуться в «Зенит» летом, так как не чувствует себя ценным в нынешнем клубе.

«Малком съездил в Саудовскую Аравию, увеличил свою зарплатную ведомость, и теперь ему стало скучно. Безусловно, в Питере было веселее, чем в Саудовской Аравии. Мне кажется, что Малком уже пресытился. Лучше брать голодных футболистов, которые к чему-то стремятся», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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