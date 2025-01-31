«Манчестер Юнайтед» требует у «Челси» € 95 млн за трансфер Гарначо — L'Équipe

«Челси» продолжает вести переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере 20-летнего крайнего нападающего Алехандро Гарначо. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, «красные дьяволы» требуют у лондонского клуба € 95 млн за переход аргентинского футболиста. «Челси» не отпугивает данная сумма, поскольку они могут выручить деньги с потенциальной продажи атакующего полузащитника Кристофера Нкунку, интерес к которому проявляет «Бавария».

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: