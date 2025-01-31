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ЦСКА — «Ростов»: после первого тайма счёт не открыт

ЦСКА — «Ростов»: после первого тайма счёт не открыт
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В эти минуты проходит второй матч Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'    

После первого тайма команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Напомним, помимо ЦСКА и «Ростова», в турнире принимают участие «Спартак», московское «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился «Спартак».

Календарь Winline Зимнего Кубка РПЛ
Турнирная таблица Winline Зимнего Кубка РПЛ
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