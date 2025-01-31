Мбаппе признан игроком месяца в Ла Лиге, он забил пять голов в трёх матчах

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан игроком месяца в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных» в соцсети Х (ранее Twitter).

В январе французский футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, в которых он отметился пятью голами. Мбаппе оформил дубль в игре 20-го тура соревнования с «Лас-Пальмасом» (4:1). Во встрече 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (0:3) 26-летний нападающий трижды поразил ворота соперника.

Всего в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, в которых он отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Француз является вторым бомбардиром Ла Лиги после форварда «Барселоны» Роберта Левандовского (17 мячей).

Мбаппе искренне отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»: