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Мбаппе признан игроком месяца в Ла Лиге, он забил пять голов в трёх матчах

Мбаппе признан игроком месяца в Ла Лиге, он забил пять голов в трёх матчах
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признан игроком месяца в испанской Ла Лиге. Об этом сообщает пресс-служба «сливочных» в соцсети Х (ранее Twitter).

В январе французский футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, в которых он отметился пятью голами. Мбаппе оформил дубль в игре 20-го тура соревнования с «Лас-Пальмасом» (4:1). Во встрече 21-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом» (0:3) 26-летний нападающий трижды поразил ворота соперника.

Всего в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, в которых он отметился 15 голами и двумя результативными передачами. Француз является вторым бомбардиром Ла Лиги после форварда «Барселоны» Роберта Левандовского (17 мячей).

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