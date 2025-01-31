Агент ФИФА Рейс: Бителло должен отказаться от денег, которые ему положены в «Динамо»

Экс-переводчик московского «Динамо» и агент ФИФА Гильерме Рейс высказался о ситуации вокруг атакующего полузащитника бело-голубых Бителло. Ранее хавбек не явился на зимние сборы бело-голубых в назначенные сроки и подключился к команде лишь 26 января.

– Будь вы на месте руководителей «Динамо», то как бы поступили в отношении Бителло?

– Трудно сказать, как лучше поступить руководителям «Динамо» в этой ситуации, но для начала необходимо сесть за стол переговоров и понять, что хочет сам футболист.

Если он не хочет играть в России, то он должен отказаться от всех денег, которые ему в будущем положены по контракту. Пока ему не найдут новый клуб, он по-прежнему игрок «Динамо» и должен это хорошо понимать, — приводит слова Рейса Metaratings.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.