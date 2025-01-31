Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чернышов: с приходом Помазуна у Максименко должен быть девиз: «Я сильнее, я буду играть»

Чернышов: с приходом Помазуна у Максименко должен быть девиз: «Я сильнее, я буду играть»
Александр Максименко
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Андрей Чернышов ответил на вопрос о возможном переходе голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в столичный «Спартак». Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере.

— Максименко стоит начать переживать за своё место с приходом Помазуна?
— Он должен не переживать, а сохранять уверенность в своих силах, знать, что он номер один на данный момент. Но надо продолжать хорошо работать и уверенно играть, чтобы и дальше занимать эту позицию. Качество сильного спортсмена — стать ещё увереннее. А если спортсмен невысокого уровня, то да — начнёт переживать и думать, что случится. Да, пришёл достойный конкурент, но у Максименко должен быть такой девиз: «Я сильнее, я буду играть», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Алдонин: переход в «Спартак» — смелый шаг для Помазуна, но предательства я не вижу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android