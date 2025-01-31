Чернышов: с приходом Помазуна у Максименко должен быть девиз: «Я сильнее, я буду играть»

Российский тренер Андрей Чернышов ответил на вопрос о возможном переходе голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в столичный «Спартак». Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере.

— Максименко стоит начать переживать за своё место с приходом Помазуна?

— Он должен не переживать, а сохранять уверенность в своих силах, знать, что он номер один на данный момент. Но надо продолжать хорошо работать и уверенно играть, чтобы и дальше занимать эту позицию. Качество сильного спортсмена — стать ещё увереннее. А если спортсмен невысокого уровня, то да — начнёт переживать и думать, что случится. Да, пришёл достойный конкурент, но у Максименко должен быть такой девиз: «Я сильнее, я буду играть», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.