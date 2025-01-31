Форвард «Байера» Бонифасе был предложен «Арсеналу» и «Астон Вилле» — TBR Football

Кандидатура 24-летнего центрального нападающего «Байера» Виктора Бонифасе была предложена «Арсеналу» и «Астон Вилле». Об этом сообщает TBR Football.

По информации источника, лондонский клуб находится в поисках нового игрока в нападение после того, как из-за травм выбыли Букайо Сака и Габриэл Жезус. В свою очередь, «Астон Вилла» ищет форварда на замену Джону Дурану, близкому к переходу в «Аль-Наср».

В нынешнем сезоне Бонифасе принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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