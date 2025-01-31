Новичок «СКА-Ростов» Тошич: люблю Россию и Москву — сразу согласился на предложение

Сербский футболист Зоран Тошич высказался о переходе в медийный «СКА-Ростов».

«Сейчас бы меня хватило на 10 минут. А когда пройдут сборы — посмотрим. Это не рекламный трюк, я правда поеду в Москву и буду там играть и тренироваться со «СКА-Ростов». Но с профессиональным футболом я закончил, это точно. Очень люблю Москву и Россию. Когда появился вариант играть в Медиалиге, согласился. Для меня начинается новый этап жизни», — передаёт слова Тошича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

37-летний Зоран Тошич завершил профессиональную игровую карьеру в сентябре 2024 года. Он выступал за московский ЦСКА, английский «Манчестер Юнайтед», сербский «Партизан», немецкий «Кёльн», казахстанский «Тобол», греческую «Ламию» и другие клубы.