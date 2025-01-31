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Зоран Тошич: тренерство — мой вызов, буду спрашивать совета у Николича и Станковича

Зоран Тошич: тренерство — мой вызов, буду спрашивать совета у Николича и Станковича
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Новоиспечённый футболист медийной команды «СКА-Ростов» Зоран Тошич сообщил, что начал обучение на тренера.

«Я начал обучение на тренера. Мне это интересно, нравится, когда на каждый день есть работа. Смотрю вперёд и считаю, что тренерство — это мой вызов.

Теперь я буду ближе к Николичу и Станковичу. Если что-то будет нужно, буду спрашивать у них, попрошу посмотреть на тренировки и игры», — передаёт слова Тошича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Марко Николич является главным тренером московского ПФК ЦСКА. Деян Станкович возглавляет «Спартак».

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