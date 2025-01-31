Тошич: в Медиалиге буду держать себя в форме, в Белграде я просто сидел и ничего не делал

Сербский футболист Зоран Тошич высказался о переходе в медийный «СКА-Ростов».

«О каждой сфере есть разные мнения. Когда я соглашался играть в Медиалиге, я советовался, узнавал, что это такое. И мне понравилось. Посмотрим, как будет вживую.

В первую очередь я спортсмен, люблю играть и тренироваться. Там я буду держать себя в форме, в Белграде я сидел и ничего не делал. Это важно для меня. К тому же это Москва, мой любимый город. Попробовать себя в чём-то новом — почему нет?» — передаёт слова Тошича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

37-летний Зоран Тошич завершил профессиональную игровую карьеру в сентябре 2024 года.