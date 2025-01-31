«Манчестер Сити» может купить полузащитника «Порту» за € 60 млн — Романо

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Порту» о переходе 23-летнего центрального полузащитника Нико Гонсалеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальский клуб хочет сохранить футболиста в команде, поэтому намерен запросить у «горожан» значительную сумму за трансфер. Подчёркивается, что в контракте Гонсалеса указана сумма отступных в размере € 60 млн.

В нынешнем сезоне Гонсалес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: