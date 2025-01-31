Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Монпелье — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» может купить полузащитника «Порту» за € 60 млн — Романо

«Манчестер Сити» может купить полузащитника «Порту» за € 60 млн — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Сити» сделал официальное предложение «Порту» о переходе 23-летнего центрального полузащитника Нико Гонсалеса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, португальский клуб хочет сохранить футболиста в команде, поэтому намерен запросить у «горожан» значительную сумму за трансфер. Подчёркивается, что в контракте Гонсалеса указана сумма отступных в размере € 60 млн.

В нынешнем сезоне Гонсалес принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android