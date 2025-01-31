ЦСКА — «Ростов»: Мусаев открыл счёт на 75-й минуте

В эти минуты проходит второй матч Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Игра идёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян (Сочи). Матч начался в 19:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу армейцев.

На 75-й минуте нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев открыл счёт.

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился «Спартак».