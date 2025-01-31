Гол Мусаева помог ЦСКА обыграть «Ростов» в матче Зимнего Кубка РПЛ

Завершился второй матч Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). ЦСКА обыграл «Ростов» со счётом 1:0.

Единственный гол во встрече на 75-й минуте забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев — 1:0.

Напомним, помимо ЦСКА и «Ростова», в турнире принимают участие «Спартак», московское «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

По формату турнира команды разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сразятся победители групп.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился «Спартак».