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Зоран Тошич высказался о потенциальном новичке «Спартака» Иване Иличе

Зоран Тошич высказался о потенциальном новичке «Спартака» Иване Иличе
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Правый вингер медийного «СКА-Ростов» Зоран Тошич высказался о возможном трансфере полузащитника итальянского «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

«Илич — игрок сборной Сербии. И очень важный, когда с его здоровьем всё хорошо. Я не очень много следил за его игрой в «Торино», но мне кажется, что он поможет «Спартаку». У Илича сильная левая нога, хороший пас, он много бегает. Это усиление для «Спартака», — передаёт слова Тошича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего Илича составляет € 18 млн.

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