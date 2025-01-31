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Экс-игрок ЦСКА Тошич: не могу сказать, что РПЛ — говно

Экс-игрок ЦСКА Тошич: не могу сказать, что РПЛ — говно
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич отреагировал на слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, ранее заявившего о падении уровня РПЛ, которое было заметно ещё в 2019 году.

«Находясь в Сербии, я в основном смотрел матчи ЦСКА. Теперь я буду в Москве, поэтому буду следить и болеть за команду поближе.

Не могу сказать, что РПЛ — говно. Чемпионат сильный. Но с учётом того, что многим иностранцам сейчас не так интересно приезжать из-за отсутствия еврокубков, конечно, он стал слабее. После чемпионата мира в 2018 году уровень начал немного падать. Затем пандемия, а что происходит сейчас, мы все знаем. Когда играл я, в России было намного больше классных футболистов», — передаёт слова Тошича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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