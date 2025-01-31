Тошич: Бабич серьёзно задумается над предложением из Саудовской Аравии

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался об интересе клубов из Саудовской Аравии к центральному защитнику «Спартака» Срджану Бабичу.

«Уезжать ли Бабичу в Саудовскую Аравию, зависит от его желания. В его возрасте у меня тоже были предложения с Востока, но я хотел оставаться в ЦСКА. Но тогда были еврокубки, а сейчас их нет. Поэтому, возможно, Бабич серьёзно задумается, оставаться ли в «Спартаке». Но тут у него больший шанс играть за сборную», — передаёт слова Тошича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В нынешнем сезоне сербский защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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