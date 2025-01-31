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Гвардиола — о травме Родри: знаю, он хотел бы сыграть завтра, но организм есть организм

Гвардиола — о травме Родри: знаю, он хотел бы сыграть завтра, но организм есть организм
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме полузащитника Родри, разорвавшего крестообразные связки в минувшем сентябре.

«Не знаю, сможет ли он [Родри] сыграть в конце [сезона]. «Кресты» есть «кресты». Всегда считал, что при длительных травмах нужно дать организму время.

Сейчас для Родри важнее всего качественно восстановиться. Он уже не подросток, но у него впереди ещё годы игры. Они действительно будут, если хорошо восстановиться. Знаю, что он хочет выйти на поле уже завтра, но организм есть организм. Для реабилитации нужно время, однако всё идёт очень хорошо, и он чувствует себя действительно здорово», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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