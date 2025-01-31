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Рахимич: если бы не было «Анжи», не было бы и такого меня

Рахимич: если бы не было «Анжи», не было бы и такого меня
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Бывший футболист Элвир Рахимич прокомментировал новость о возвращении махачкалинского «Анжи». Рахимич играл в «Анжи» с 1999 по 2001 год. Ранее сообщалось, что команда будет выступать в новом сезоне Третьей лиги.

«Анжи» правда возвращается? Круто, я очень рад! Дай бог им самого лучшего. Это клуб, где я сыграл два прекрасных года. Если бы не было «Анжи», наверное, не было бы и такого меня, какой я есть.

Желаю «Анжи» вернуться в РПЛ за кратчайшие сроки. Это сложный процесс, вы сами знаете. Финансирование, организация и всё остальное, что сопутствует клубу. Не знаю, сколько времени это займёт, но я очень хочу, чтобы «Анжи» вернулся в Премьер-Лигу», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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