Рахимич: если бы не было «Анжи», не было бы и такого меня

Бывший футболист Элвир Рахимич прокомментировал новость о возвращении махачкалинского «Анжи». Рахимич играл в «Анжи» с 1999 по 2001 год. Ранее сообщалось, что команда будет выступать в новом сезоне Третьей лиги.

«Анжи» правда возвращается? Круто, я очень рад! Дай бог им самого лучшего. Это клуб, где я сыграл два прекрасных года. Если бы не было «Анжи», наверное, не было бы и такого меня, какой я есть.

Желаю «Анжи» вернуться в РПЛ за кратчайшие сроки. Это сложный процесс, вы сами знаете. Финансирование, организация и всё остальное, что сопутствует клубу. Не знаю, сколько времени это займёт, но я очень хочу, чтобы «Анжи» вернулся в Премьер-Лигу», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.