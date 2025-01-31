«Манчестер Юнайтед» согласовал переход 17-летнего вингера «Спортинга» за € 60 млн — A Bola

«Манчестер Юнайтед» достиг договорённости о переходе 17-летнего крайнего нападающего «Спортинга» Жеовани Кенды за € 60 млн. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, несмотря на то что клубы согласовали трансфер футболиста зимой, он перейдёт в стан «красных дьяволов» грядущим летом.

В нынешнем сезоне Кенда принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: