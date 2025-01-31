Журналист ответил, как во Франции воспринимают возможное возвращение России в еврокубки

Журналист L’Équipe Жозе Барросо ответил, как во Франции воспринимают возможное возвращение российских клубов к международным турнирам.

«100% найдутся и сторонники, и противники этого. Понимаете, здесь бан российских команд выглядит абсолютно логичным. Люди видят, что Россия не участвует в Олимпиаде, что страна находится под санкциями. Поэтому для регулярного болельщика это кажется нормальным. Даже с учётом того факта, что спорт должен быть вне политики», — приводит слова Барросо «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.