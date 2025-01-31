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«Это бомба». Игрок «Урала» Железнов оценил базу «Краснодара»

«Это бомба». Игрок «Урала» Железнов оценил базу «Краснодара»
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Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Железнов оценил период в аренде в «Краснодаре-2». Он выступал в краснодарском клубе в сезоне-2023/2024.

«Начал получать больше игрового времени, стал лидером. Считаю, что эта аренда пошла мне только на пользу. Потом пошли плохие результаты у команды, много футболистов получили травмы.

Какие впечатления остались от базы «Краснодара»? Это бомба, высочайший уровень. Сергей Николаевич не жалеет денег в этом плане. Всё вкладывает в клуб. Большое уважение Галицкому», — приводит слова Железнова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 22-летний Юрий Железнов провёл 14 матчей, в которых отметился одним голом.

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