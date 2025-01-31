«Аль-Наср» объявил о переходе 21-летнего форварда Джона Дурана

Пресс-служба «Аль-Насра» в соцсети Х (ранее Twitter) объявила о трансфере 21-летнего центрального нападающего Джона Дурана, ранее выступавшего за английскую «Астон Виллу».

Колумбийский футболист подписал контракт, рассчитанный до 2030 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Аль-Наср» приобрёл Дурана за € 80 млн.

Дуран выступал в составе «Астон Виллы» с января 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 40 млн.

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