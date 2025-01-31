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Защитник ЦСКА Мойзес: Николич сказал быть терпеливым — о своём таланте я знаю

Защитник ЦСКА Мойзес: Николич сказал быть терпеливым — о своём таланте я знаю
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Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Ростовом» (1:0).

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
31 января 2025, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Мусаев – 75'    

«Мы должны быть терпеливы. Мы только на предсезонном сборе. Они нужны, чтобы набрать форму. Могу поздравить нашу команду и команду соперника. Понятно, что никто не готов на 100%. Важно продолжать работать.

Главный тренер выбрал эту схему. Каждый день он с нами разговаривает. Команда отвечает его требованиям. Я люблю позицию левого защитника. Моя оригинальная позиция. Николич сказал, чтобы я был терпелив. Я знаю о своём таланте. Я готов играть», — передает слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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