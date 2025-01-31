Защитник ЦСКА Мойзес: Круговой — отличный игрок, у нас с ним здоровое соревнование

Защитник ЦСКА Мойзес поделился мнением об одноклубнике Даниле Круговом.

«Круг — отличный игрок. Здоровое соревнование за позицию с ним. Это поможет и ему, и мне конкурировать. Футбол в этом и состоит», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Мойзес принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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