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Мойзес: Энрике был королём чемпионата Бразилии и впишет своё имя в историю РПЛ

Мойзес: Энрике был королём чемпионата Бразилии и впишет своё имя в историю РПЛ
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Защитник московского ЦСКА Мойзес высказался о переходе бразильского нападающего Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит» из бразильского «Ботафого».

«Российский футбол приобретёт в качестве с приходом Луиса Энрике в «Зенит». Он провёл отличный сезон. Он был королём чемпионата Бразилии.

Клаудиньо оставил след в РПЛ. Он выиграл много титулов. Луис Энрике сделал историю в «Ботафого». Уверен, что он выпишет своё имя в историю в России», — передаёт слова Мойзеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее 28-летний полузащитник Клаудиньо перешёл из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». Сообщалось, что сумма трансфера составит € 20 млн.

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